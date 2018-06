Festival de petites balles jaunes à La Saline

Les enfants des hauts de Saint-Paul ont participé en cette fin d’année scolaire à « Fête le mur » à La Saline. Sous l’impulsion de l’association « Tennis Passion », le rendez-vous des tennismen en herbe a fait son petit effet ce vendredi 29 juin. En effet, grâce aux animateurs Sergio Arné, intervenant en milieu scolaire en faveur de la pratique du tennis, Sylvie Clerc, Giovanni Roméo ainsi que les fondateurs de l’association « Tennis Passion » Jérome Dumazer et Nicolas Clerc, les enfants ont pu s’amuser à découvrir ce sport de raquette en imitant les pointures du célèbre tournoi de Roland Garros.



« Cette journée a pour but de démocratiser le tennis pour tous les enfants, et encore plus ceux des écarts », explique Jérôme Dumazer. Mais il n’y a pas que les enfants qui se sont amusés. L’élu de secteur, Jean-Marc Aure, a lui aussi exécuté quelques échanges de balle au filet, certes avec un peu moins de réussite que les élèves mais avec autant d’enthousiasme. À la fin des sessions de découverte, les enfants des différents établissements sont tous repartis avec un diplôme du « Petit Tenissman ».