Festival de l’océan (8e édition) | Découvrez le milieu marin et profitez des activités nautiques !

Rendez-vous du 25 juin au 2 juillet 2022 pour fêter l’océan sur la côte Ouest de La Réunion !



Au programme

Samedi 25 juin : Journée d’animations – « La journée de la Mer » sur la darse Foucque Marine Nationale au Port de 9h30 à 17h30

1er juillet : Soirée de projection au Cinéma Cambaie à partir de 19h (inscription gratuite mais obligatoire)

2 juillet : Journée d’animations – « Littoral en Fête » sur la plage de l’Hermitage (à gauche de Cap Méchant) et sur la pointe de Trois-Bassins de 9h30 à 17h30 et des offres exclusives sur des activités !

Pour accéder à toutes les infos pratiques, consultez le programme détaillé, visitez le site internet ou la page événement de l'OTI Ouest.







Un Festival de l’Océan pour (re)découvrir la mer, se divertir mais pas que …

Tout au long du Festival de l’Océan, vous êtes invités à adopter les bons gestes pour préserver la faune et la flore marine si fragiles : replantation d’espèces utiles à la préservation du littoral et des tortues marines, sensibilisation sur l’importance de ramasser ses déchets, jeux autour de la charte d’approche des cétacés, balades ludiques et pédagogiques sur le littoral.



Et c’est aussi le moment pour tout connaître sur la Réserve naturelle marine de La Réunion, sur les énergies renouvelables, sur les recherches en cours de l’IRD (Institut de recherche pour le Développement), …



Un concours de dessins implique également les écoles primaires et collèges. L’élève qui remportera le prix de l’affiche aura le plaisir de voir son œuvre sur toute la communication du festival.



Pour compléter ce dispositif, Sciences Réunion met en place des projections, gratuites, soit en matinée à Stella Matutina, soit directement dans les classes, pour sensibiliser les jeunes à la préservation des océans.