Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Festival de l’Océan : découvrez les gagnants du concours photos et vidéos Le Festival de l’Océan, après avoir connu un vrai succès lors de la journée de la mer le samedi 25 juin dernier au Port, s’est poursuivi le 1er juillet de 19h à 21h au cinéma Cambaie pour une soirée de projections et de remise des prix des trois concours : dessins, photos, vidéos. Étaient présents (ou à distance), le parrain du Festival, le jeune navigateur Victor Jost, Olivier Hoarau, Président de l’Office de Tourisme de l’Ouest, Maya Césari, élue régionale à l’économie bleue et Sylvie Cendre, sous-préfète de Saint-Paul. Cette soirée a affiché complet, mais pour tous les amoureux de la biodiversité marine, elle était suivie en direct, dès 19h, sur la page Facebook Tourisme ouest reunion. (Photo de Une : Nathalie Rodriguez)

Voici les gagnants et leurs oeuvres des concours photos et vidéos de cette 8e édition du Festival de l’Océan, qui s’est clôturée ce vendredi 1er juillet au cinéma Cambaie.

Le concours Photo portait sur une « série de photos à La Réunion ». La série devait contenir obligatoirement 4 photos : une ambiance, une macrophotographie, un portrait de poisson et une photo libre. La série devait avoir une cohérence, artistique, de couleur, de forme, de thème…

Le jury s’est réuni le 22 juin. Il a distingué trois photographes parmi les 22 compétiteurs.

Voici le nom des gagnants :

– Bronze – Miguel Ramirez

– Argent – Sylvain Corbel

– Or – Nathalie Rodriguez



Le concours vidéo ne portait pas sur un thème imposé. La seule obligation : que les images soient à 100% tournées à La Réunion.

Il a distingué 4 réalisateurs parmi les 10 compétiteurs

Voici le nom et œuvres des gagnants :

Bronze – Franck Grangette

Argent – Mathieu Beaufort – Un regard sur l’Océan – https://youtu.be/GORKSjd1iMI

Or – Benoit Lincy – Nuée – https://youtu.be/YuNXAjV4kB0

et Prix spécial de la Réserve naturelle marine – vidéo tournée à 100% dans le lagon

David Pleuvret – Nout Lagon dann Fenoir – https://youtu.be/dQHQdTffFWc

En résumé, du très bon niveau, des talents Réunionnais et de magnifiques images qui mettent en lumière la beauté de nos fonds sous-marins et la biodiversité de notre île.

Argent_2022_Sylvain_Corbel Argent_2022_Sylvain_Corbel_libre Argent_2022_Sylvain_Corbel_macro Argent_2022_Sylvain_Corbel_portrait Bronze_Miguel_Ramirez_4 Bronze_Miguel_Ramirez_3 Bronze_Miguel_Ramirez_2 Bronze_Miguel_Ramirez_1 Or_Nathalie_Rodriguez_4 Or_Nathalie_Rodriguez_3 Or_Nathalie_Rodriguez_2 Or_Nathalie_Rodriguez_1





