Festival de l’Océan : Explorez la beauté marine de notre territoire lors de sa 9e édition

Les temps forts du festival :

Vendredi 2 juin – Soirée de projection sur la place de la Baleine, sur le port de Plaisance de Saint-Gilles.



Samedi 3 juin – Journée de la Mer : ouverture officielle à la Marine Nationale au Port.



Samedi 3 juin – Exposition « Devenir Océan » : une expérience immersive près de la piscine naturelle de Boucan Canot.



Samedi 10 juin – Journée d’animation sur la pointe de Trois-Bassins : divertissement et apprentissage pour tous !



Samedi 17 juin – Journée de sensibilisation à la Pointe au Sel à Saint-Leu : préservons notre environnement marin.

Le Festival de l’Océan est de retour pour sa 9ème édition, et cette année, il promet d’être encore plus spectaculaire que jamais ! Cet événement incontournable met en lumière l’importance de notre océan et nous invite à prendre conscience de la nécessité de le préserver.