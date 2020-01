Société

Festival Zouk 2020 : Un anniversaire mémorable!

Le Festival Zouk a fêté ses 10 ans samedi soir à Expobat Saint-Paul. Et pour célébrer cet événement, le meilleur du zouk attendait le public venu nombreux. Des invités de prestige ont enflammé la scène de l’Expobat Saint-Paul, tels que Phylissia Ross, Nesly, Marvin, Stony, Nelsay, Kim, Dory, K-Reen, Monique Seka, Phil Control, Darius Denon...

Le Zouk love a pris une place importante dans cette soirée, chaque artiste mettait du cœur à chanter l’amour tout au long de la soirée.

Une soirée mémorable, un public chaleureux et des morceaux à faire se déhancher plus d’un, en un mot un festival réussi !

Retour en images et en vidéos.