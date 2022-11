Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Festival Ti pa ti pa, soyons au rendez-vous de la Transition écologique et Solidaire Troisième et dernier jour, ouvert à tout public, ce samedi 26 novembre pour le Festival Ti pa ti pa, organisé par le Département au Jardin de l’Etat. Les 2 premières journées, consacrées aux scolaires ont permis aux quelque 2000 jeunes visiteurs quotidiens, de rencontrer et de faire connaissance avec les citoyens, associations, acteurs publics et privés qui contribuent dans leur vie quotidienne à agir concrètement pour la planète. Le thème abordé étant « Agir ensemble pour la Transition écologique et Solidaire » Les nombreuses animations et les divers ateliers proposés ont fortement intéressé les participants.





Au stand du Département, au titre de nouveauté à ne pas rater à l’occasion du festival, le public est invité à « Vivre une expérience unique en réalité augmentée ». Sur une carte de La Réunion, le public peut visionner des vidéos et des infographies de plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) au choix, en scannant des QR codes sur leur téléphone. Une trentaine de sites sont ainsi à découvrir en ligne.



En visitant les stands, Gilles Hubert, Vice-président du Département délégué à la Participation Citoyenne a mis l’accent sur la présentation du BIC ou Budget d’Initiative Citoyenne au niveau du stand de la Collectivité : « Pour impliquer le citoyen dans la construction des politiques publiques, nous avons créé le BIC qui porte sur deux thématiques primordiales pour le quotidien des Réunionnais, et pour leur avenir : la lutte contre la vie chère et la transition écologique et solidaire. Un budget d’1M€ est consacré à la mise en œuvre des projets sélectionnés ». Plusieurs conférences sont également au programme durant le festival qui se poursuit ce samedi 26 novembre. En plus des animations et ateliers qui ont fait le succès des 2 premières journées, un marché bio sera proposé pour clôturer le festival en apothéose (voir le programme). Rendez-vous ce 26 novembre de 10h à 16h au Jardin de l’Etat, pour célébrer par la même occasion la Fête de la Science qui a pour thématique cette année « Réveil climatique. L’heure de l’action a sonné ».

Programme du Samedi 26 novembre Conférences à l’Espace 1 10h - 12h : Débattons ensemble des bouleversements climatiques vus par nos aînés ces dernières années, à travers des capsules vidéo par After pop

13h30 - 15h : Diffusion de 2 capsules vidéos et échanges-débat sur l’environnement et les changements globaux

14h - 15h : Présentation du Budget d’Initiative Citoyenne par le Département

15h30 - 17h30 : Conférence sur les chiroptères par le Groupe des Chiroptères

Conférences à l’Espace 2 10h - 12h : Conférence sur les tiers lieux, des réponses pour répondre aux enjeux de la transition écologique par la Raffinerie

13h - 14h : Conférence : « L’aquaponie comme une piste vers l’autonomie alimentaire » par la Raffinerie

14h - 15h : Conseils sur l’écoconduite électrique par le Département





« Je découvre »

- Atelier Inventons « Nos vies bas carbone » par Réflexe.green

- Atelier La Fresque du Climat par le Département

- « Tu connais le BIC ? » par le Département

- Jeu Quizz sur le Plan Départemental de Transition Ecologique et Solidaire par le Département « C’est quoi une micro-Forêt ? »

Atelier de rempotage, jeux de détermination des espèces par la Raffinerie

Découverte des secrets de l’eau, une ressource naturelle à préserver par l’Office de l’Eau

Découverte de la biodiversité des milieux aquatiques d’eau douce réunionnais par la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques de La Réunion

Atelier de sensibilisation aux 17 ODD par LEAR

10h-12h : Atelier « Education au goût » par Karma

Présentation des formations agroécologiques proposées par Forma’Terra

10h - 12h : Démonstration de fabrication de petits bancs en cagettes usagées et bâches de récupération tressées par la Raffinerie

13h30 - 15h : Atelier, sous les arbres, de création artistique de petites cartes ludiques par le Département

15h - 16h : Présentation, quizz et échanges sur la sobriété numérique par le Département, sous les arbres

Visite guidée du Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion

Expositions sur le changement climatique de la DEAL



« Je m’informe » « Food Pop » : ateliers cuisine, éducation à une alimentation saine, dégustation par le Jardin de Cocagne de Saint- Bernard

Atelier « Case bioclimatique » par le CAUE

Conseils sur l’adaptation thermique, acoustique et l’aération des logements à La Réunion par le CAUE

Conseils aux économies d’énergie, en lien avec la rénovation énergétique et thermique par la SPL Horizon Réunion

Atelier de fabrication de petits objets à partir de palettes et bois de goyavier par l’ADICa

Exposition du savoir-faire artisanal à partir de palettes et de bois de goyavier par l’ADICa

Ateliers de création et de sensibilisation au réemploi par l’ADRIE

10h - 12h : Démonstration de fabrication de petits bancs en cagettes usagées et bâches de récupération tressées par la Raffinerie « Oté Bike » : atelier mobilité douce, atelier réparation électrification de vélos par le Jardin de Cocagne de Saint-Bernard

Marché Biopéi

