Festival Réunion Métis : Les routes et parkings fermés durant le festival

Fermeture des parkings



L’événement Réunion Métis se déroulera de 19h00 à 00h00 du 3 au 5 décembre 2021. À cette occasion, les habitants de l’île sont invités à découvrir les œuvres et spectacles des artistes locaux et internationaux dans ce parcours artistique urbain : show lumière, musique, street art, spectacles de danse... Les Saint-Paulois seront aux premières loges pour découvrir cet événement inédit.

Un événement à vivre avec vous !



Nous nous excusons d’ores et déjà de la gêne qui pourrait être occasionnée lors de la préparation et le déroulement de cette manifestation et vous remercions par avance de ne pas vous garer sur les parkings suivants :