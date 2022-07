Festival Opus Pocus : Fermetures provisoires de parkings et de la rue Évariste de Parny le vendredi 29 juillet

Afin de permettre le bon déroulement du Festival Opus Pocus qui se déroulera ce vendredi 29 juillet sur le parking de l’école Eugène Dayot (en face de Léspas culturel Leconte de Lisle) à Saint-Paul, des fermetures provisoires de parkings et de la rue Évariste de Parny sont programmées :



– Fermeture du parking Eugène Dayot du mercredi 27 juillet de 18h00 au samedi 30 juillet 12h00



– Fermeture du Parking situé entre la rue Parny et la rue Général de Gaulle du jeudi 28 juillet 18h00 au samedi 30 juillet 2022 12h00



– Fermeture partielle de la rue Évariste de Parny (croisement Rue Suffren et Parny) et (Parny-rue général de Gaulle) du jeudi 28 juillet 18h00 au samedi 06h00



