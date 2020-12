Festival Opus Pocus | Une 9e édition dédiée au violon et au violoncelle

Le Festival Opus Pocus #9 en quelques chiffres

5 groupes « extérieurs » et 10 projets réunionnais

16 concerts et 3 randonnées musicales, dans 10 sites (dont 4 nouveaux)

5 projets de violonistes, 5 projets de violoncellistes, 4 projets mixtes, et 1 projet kalbacello !

Jazz, classique, séga, maloya et musiques du monde (Cuba, Arménie, Mali, Maroc, Martinique…)

2 solos, 3 duos, 3 trios, 2 quatuors, 3 quintets, et des groupes à 8 et 11 musiciens

Opus Pocus #9 : un instrument, des musiques, tous les publics

► Les pizzicati percussifs, l’archet aérien et la voix suave d’ANA CARLA MAZA (CUBA) en solo violoncelle et chant, pour l’ouverture du festival. Avec, en première partie, SĖLĒNĘ (Mélanie Badal, violoncelle).→ Vendredi 4 décembre à 20h à Léspas , samedi 5 au Kabardock ► Le fameux Quatuor pour piano et cordes N°1 de Johannes Brahms, dans le superbe cadre et avec l’acoustique remarquable de la Chapelle Pointue, par le QUATUOR STELLA.► 3 randonnées musicales, avec ALEXIS VINCENT, accompagnateur en montagne (et animateur Nature), et CHRISTOPHE BONEY, violoncelliste voyageur (et alpiniste). Au programme, faune, flore et Suites de Bach !► Le violon réunionnais mis à l’honneur, avec un hommage à LUC DONAT proposé par GUILLAUME DEJEAN (violoniste d’Ousanousava), et un projet autour des musiques de (et avec) FRED ESPEL, porté par SERZ DAFREVILLE et Lorkès nasyonal larényon.→ Dimanche 6 décembre à 18h au Kabardock ► Un concert au jardin (de Paulo) avec CARNET DE VOYAGE (Christophe Boney, violoncelle, et Eléonore Guillaume, piano), sur un répertoire de musiques arabes et classiques.► Le kalbacello de Bruno Gaba dans GANBLO, le maloya à cordes de KERVÉLI, et quelques surprises…► LE violoniste du swing manouche, FLORIN NICULESU (ROUMANIE / FRANCE), en trio (Hugo Lippi, guitare ; Philippe Aerts, contrebasse) avec son projet hommage à STÉPHANE GRAPPELLI. Et le TRIO RHAPSODIYA (Eva Tasmadjian, violon) en première partie.→ Jeudi 10 décembre à 20h à Stella Matutina► Le chaleureux répertoire de bal antillais de MALAVOI (MARTINIQUE), emmené par RALPH THAMAR et 10 musiciens, dont le fameux quatuor à cordes qui confère ce son unique à ce prestigieux ambassadeur des musiques caribéennes.→ Samedi 12 décembre à 20h au Téat Plein Air► Le flamboyant violon jazz de FIONA MONBET (FRANCE) qui, repérée très tôt par Didier Lockwood, mène aujourd’hui une triple carrière de soliste en jazz et en musique classique, et de cheffe d’orchestre. Ici, en quintet, l’improvisation assemble et met en lumière ses influences musicales.→ Jeudi 17 décembre à 20h au Théâtre Luc Donat► Le somptueux duo formé par BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL (MALI/FRANCE). Le violoncelliste et le joueur de kora, dont la complicité s’est épanouie au fil de leurs 200 concerts, proposent un nouveau répertoire qui, « composé à l’abri des terribles grondements de l’humanité, célèbre ce qui sait encore rendre ce monde poétiquement habitable ».→ Vendredi 18 décembre à 20h à la Cité des Arts