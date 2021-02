Communiqué Festival La Bèl Parol du 17 au 27 février à Lilèt à Saint-Joseph

Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 17:30





Quatre temps forts rythmeront ainsi la saison. Des parenthèses entre théâtre, contes et arts du récit qui seront proposées à Lilèt à Saint Joseph. A l’occasion de cette première « Echappée Belle », la programmation fait la part belle à la scène réunionnaise entre diffusion, ateliers et représentations scolaires du 17 au 27 février.



Au programme : la comédie clownesque du Théâtr’enfance "Aujourd’hui plus qu’hier", le fonnkèr savoureux d’Eric Lauret "Quand même ça", l’incontournable "Granmèr Kal / GMK" du duo Léone Louis et David Fourdrinoy, et pour terminer une invitation à la noce menée par la Konpani Ibao à l’occasion de son "Bal Bitim" !



Embarquez pour un voyage insolite au cœur de Lilèt à Saint Joseph au rythme des récits, contes, représentations théâtrales, et ateliers proposés par six compagnies réunionnaises du 17 au 27 février.



Un programme riche et éclectique à découvrir en famille.



Infos et réservations :

Mail :

Tél : 06 92 36 49 23

