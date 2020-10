Culture Festival La Bel Parol: Les arts de la parole à l'honneur début novembre dans le sud de l'île

Sous l'impulsion de la compagnie Karanbolaz et avec la complicité du théâtre Luc Donat, le Festival La Bèl Parol vous donne rendez-vous du Tampon à Saint-Joseph du 3 au 8 novembre. Théâtre, contes, récit, ateliers et Lab'oratwar, sont à découvrir en famille. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 11:00 | Lu 90 fois





Un programme riche et éclectique autour d’une parole engagée du 3 au 8 novembre ! Le programme complet disponible sur : www.labelparol.com et dans les lieux de distribution habituels.



Toutes les informations à retrouver sur:



https://www.facebook.com/labelparol

S'installant au cœur de Lilèt, sillonnant la commune du Tampon, les planches du Théâtre Luc Donat, les écoles, les médiathèques et les quartiers, sous la direction artistique de Sergio Grondin, La Bèl Parol vous invite à prendre part à l'aventure.