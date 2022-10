A la Une . Festival Court derrière : Coup de projecteur sur les cinémas des diasporas africaines

La 4e édition du Festival Court derrière bat son plein pour sa 4e édition, ​jusqu’au 8 octobre. Ce sont 19 courts-métrages qui concourent cette année pour le Prix Eli, le Prix Makandal et le Prix Héva. Par NP - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 15:21





En marge des projections publiques et de la compétition, le festival s’investit dans l’éducation à l’image, à travers des projections scolaires tout au long de la semaine au sein de plusieurs établissements de l'île.



Les pensionnaires des centres pénitentiaires de Domenjod et du Port pourront quant eux découvrir une sélection spéciale au cours de projections-débats privées.



“Grat lamèr pintir lesiel”



La remise des Prix aura lieu ce samedi à Ilet Quinquina, à l’occasion de la soirée de clôture, lors de laquelle la projection du documentaire "Grat lamèr pintir lesiel" de David Constantin est prévue, en présence du réalisateur.



Le documentaire retrace l’histoire de la réaction de pêcheurs et d’habitants à Maurice après le naufrage du "Wakashio" et la pollution qui s’ensuivit.



Si la côte sud-est a été dépolluée, leur quotidien, leurs espoirs paraissent submergés par cette invasion du pétrole. Le confinement ajouté à la marée noire a contribué à affaiblir les revenus. Alors à coups de slam et de poésie, ils tentent d’évacuer ce qu’ils ont vécu comme un drame et de retrouver le désir de tout reprendre à zéro. Un film rare sur le petit peuple créole de Maurice et sa perception de la mer.





Le programme complet :



A Château Morange, Saint-Denis



𝘌𝘯𝘵𝘳𝘦́𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘶𝘪𝘵𝘦.

- Lundi 3 octobre à 19h00 : Soirée de projection des films en compétition Série 1

- Mercredi 5 octobre à 19h00 : Soirée de projection des films en compétition Série 2 - Samedi 1er Obctobre à 18h00 : Soirée d’ouverture : projection du documentaire « Traverser » de Joël Akafou (Côte d’Ivoire) suivie d’un sobatkoz sur la thématique de l’exil.- Lundi 3 octobre à 19h00 : Soirée de projection des films en compétition Série 1- Mercredi 5 octobre à 19h00 : Soirée de projection des films en compétition Série 2

- Vendredi 7 octobre à 19h00 : Soirée de projection des films en compétition Série 3



Au village Jeunes du Chaudron, Saint-Denis

- Mardi 4 octobre à 19h00 : Carte blanche à Cinemawon

𝙀𝙣𝙩𝙧𝙚́𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙞𝙩𝙚.



A l'Ilet Quinquina, Saint-Denis



Samedi 8 octobre à 19h00 : Soirée de Clôture

Annonce des films primés

Projection « Gratt lamer pintir lesièl» de David Constantin (Maurice), en présence du réalisateur.

𝙀𝙣𝙩𝙧𝙚́𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙞𝙩𝙚.