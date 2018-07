Communiqué Festival Big Up 974: Trois jours de fête autour des cultures et sports urbains





L’année 2018 marque un tournant pour le Festival, puisqu’une toute nouvelle équipe composée d’acteurs majeurs des danses, des musiques et des sports urbains de La Réunion, a prit les commandes de cette manifestation attendue chaque année par les réunionnais, amoureux de cultures urbaines!



Les 6, 7 et 8 juillet, la ville de Saint-Denis et La Cité des Arts vont vibrer aux rythmes et aux couleurs du Festival Big Up 974!



L’ évènement culturel urbain de référence dans la zone océan Indien



Cet événement désormais incontournable propose une palette de tous les talents issus des cultures et des sports urbains et fédère les différentes associations locales et nationales autour du développement d’actions telles que le Golden Mic et le 100 Kontest avec Kolektif Sud, le Hip-Hop Games Concept avec Art-Track, le Battle Fusion Concept avec Ghetto Style et le One vs One BGirls avec Battle de l’Ouest.



Cette année encore, l’accent sera mis une nouvelle fois sur :

- les concours, destinés à faire émerger de jeunes talents réunionnais, mais aussi à proposer de véritables spectacles pour le public.

- Les concerts proposés par des artistes locaux ( LilJooe, SSKyron, Alaza x Nicko, Fayazer ) et des têtes d’affiches nationales ( Le 3ème Oeil, Dj Djel , K.Point )

- La soirée dancefloors, aux sons des meilleurs Djs de l’île, et de métropole. (DJ: Mykiller, Daddy Mad, DJ Dan, Dj Vocal Teknix, SO WATTS)

- Les deux masterclass destinées à des publics déjà inscrits dans une démarche de professionnalisation ou en développement de carrière: une Master Class Hip Hop avec Marvin Gofin ( chorégraphe de Madonna) et une Master Class Dj avec Dj Dan de La Réunion et Dj Djel ( Dj de Métropole).



Le Festival BIG UP 974, ce sont trois jours de fête autour de cultures et sports urbains !

Toutes les infos sur



