A la Une . Festi’park : Un échafaudage plié par le vent

Le vent sur Saint-Pierre a fait plier l’un des échafaudages de la fête foraine. Pour éviter tout nouvel incident, la direction a pris la décision de tous les enlever de manière provisoire. Aucun blessé n’est à déplorer et l’activité a pu se poursuivre normalement. Par La rédaction - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 16:46





Interrogée, la direction du parc assure que toutes les mesures ont été prises afin de sécuriser l’accueil du public. D’ailleurs les manèges ont continué à tourner de manière normale. “Un employé a changé des dalles sur un écran 4 x 3 défectueux [sur la structure, ndlr]. Quelques dalles sont tombées et la force des vents a fait plier une partie de la structure. Pour pouvoir déboiter les tours layers , nous avons été obligés de coucher la structure avec les chariots élévateurs”, précise-t-on du côté des organisateurs.



"Le vent est particulièrement fort en ce moment dans le Sud, donc nous avons fait démonter temporairement tous nos échafaudages de ce type. Pas de police ou de pompiers sur place, nous avons juste échangé avec la mairie, qui voulait savoir ce qu'il s'était passé exactement", poursuit l'organisateur. Alors qu'un accident a gravement blessé un enfant lundi dernier , Festi'park joue encore de malchance. Si cette fois-ci, heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, l'image de la tour renversée à provoquer quelques sueurs froides aux internautes.