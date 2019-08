Société Festi-Plantes à Saint-André: Une 14e édition sous le signe du bien-être et de la tradition

"Mon jardin, mon bien-être". C'est le thème du 14e Festi-Plantes qui se tiendra du 4 au 8 septembre en centre-ville de Saint-André. Plus précisément, au Parc de Jeux Victoria, en face du lycée Sarda Garriga, car l'endroit habituel qu'est le Parc du Colosse est en travaux.



Lors de la conférence de presse de présentation de cette manifestation dédiée à l'univers des plantes péi, organisée pour la première fois en 1989, l'adjointe au maire Viviane Payet Ben Hamida a fixé trois objectifs. "Nous ambitionnons tout d'abord de connecter les habitants au vert, à la Nature, à la ruralité, à la terre. Ensuite, il s'agit de favoriser leur rencontre avec les producteurs et les professionnels des fleurs, des fruits, des légumes et des plantes en général. Nous aurons une quarantaine d'exposants et une quinzaine de forains qui proposeront les produits du terroir dans le Village floral. Enfin, le troisième objectif s'adresse à la famille : Festi-Plantes est un moment de sortie, convivial, festif à travers les diverses animations", explique l'adjointe.



Conférences, concert



La première journée est consacrée à la Troisième jeunesse "avec Joël Bègue qui fêtera aussi son 30e anniversaire dans le domaine de l'animation" a précisé Daisy Allamèle, cheffe du projet qui annonce un défilé de mode floral pour la soirée du samedi 7 septembre à 19h, indique-t-elle. "Les modèles défileront avec des tissus fleuris et colorés. Sans oublier la robe de mariée composée de fleurs naturelles, à ne pas rater".



Le plateau artistique sera riche et varié, avec Black T, Junior, Abdoul et DJ Sebb en bouquet final, le dimanche 8 septembre à 18h. Le désormais habituel Marché des producteurs organisé sur la Place de la Mairie à chaque premier dimanche du mois y sera maintenu.



Mme Payet Ben Hamida a aussi mis l'accent sur le développement des filières inscrites dans le cadre de la politique agricole de la Ville, notamment celle des Plantes aromatiques, à parfum et médicinales (Papam). Dans cette optique, des conférences seront données par Claude Marodon (le 4 septembre à 10h) et Frantz Ledoyen dit Kakouk (Les 7 et 8 septembre à 10h) de l'Aplamedom. Un atelier découverte des fruits et légumes lontan sera aussi animé pendant les 5 jours, par Jean-Paul Bavol qui martèle : "Si on a une bonne nourriture, on n'a pas besoin de médicament".



La Chambre verte mise sur la formation



La Chambre d'Agriculture représentée par son premier vice-président Bruno Robert, et Jismy Montrouge responsable de son Antenne Est, sera, une fois de plus, présente à Festi-Plantes : "Un conseiller de la Chambre verte sera présent pour informer le public sur divers sujets : l'installation, l'agriculture biologique et surtout la formation".



Viviane Payet Ben Hamida a rappellé que "Saint-André a une vision précise, partagée avec la Chambre, en matière de diversification". "Qui dit filière dit production/transformation/commercialisation et promotion. À chaque étape, nous avons besoin de former nos jeunes. Nous avons aussi prévu un marché bio dans le cadre du nouveau NPRU. Il faut nous y préparer", conclut-t-elle.



Le programme:



MERCREDI 04 SEPTEMBRE : JOURNÉE 3èME JEUNESSE

9h30 : Ouverture du Parc au public

Journée de la 3ème jeunesse avec Joël Bègue

Animation musicale et foraine toute la journée

Conférence : Les Plantes Médicinales (MARODON Claude) à 10h00

Atelier Découverte : Fruits et légumes lontan (BAVOL Jean Paul)

17h00 : Inauguration en présence de Monsieur Jean-Paul Virapoullé, Maire de Saint André

Animation avec l’école de Musique

19h00 : Fermeture du Parc



JEUDI 05 SEPTEMBRE

9h30 : Ouverture du Parc au public

Animation musicale et foraine toute la journée

Atelier Découverte : Fruits et légumes lontan (BAVOL Jean Paul)

19h00 : Fermeture du Parc



VENDREDI 06 SEPTEMBRE

9h30 : Ouverture du Parc au public

Animation musicale et foraine toute la journée

Atelier Découverte : Fruits et légumes lontan (BAVOL Jean Paul)

19h00 : Fermeture du Parc



SAMEDI 07 SEPTEMBRE

9h30 : Ouverture du Parc au public

Animation musicale et foraine toute la journée

Atelier Découverte : Fruits et légumes lontan (BAVOL Jean Paul)

Conférence : Mon Jardin, Mon Bien-être (LEDOYEN Frantz ´Kakouk») à 10h00

18h30 : Groupe VERMARON

19h00 : Défilé de Mode - D3 Création : Doris BOYER

19h30 : TROPICAL GROOV - NEL

19h00 : Fermeture du Parc



DIMANCHE 08 SEPTEMBRE

9h30 : Ouverture du Parc au public

Animation musicale et foraine toute la journée

Atelier Découverte : Fruits et légumes lontan (BAVOL Jean Paul)

Conférence : Mon Jardin, Mon Bien-être (LEDOYEN Frantz ´Kakouk») à 10h00

14h30 : DESTYN MALOYA

15h30 : Radio Crochet / « Groupe Supersonic »

18h00 : podium final avec : BLACK T - JUNIOR - ABDOUL - DJ SEBB

Marché des Producteurs sur la place de la Mairie de 6h à 13h



NP Lu 453 fois





Dans la même rubrique : < > 📷 La Possession: Ouverture de la classe "Le Labo" au lycée Jean Marquet La Poste de La Réunion recrute 43 alternants