Fermetures exceptionnelles des déchèteries les 1er et 8 mai (fériés) Les déchèteries et centres de propreté du TCO seront fermés au public les vendredis 1er et 8 mai 2020 (jours fériés).

► Réouverture des déchèteries et centres de propreté dès le lundi 4 mai, aux horaires adaptés au dispositif spécial Covid-19 mis en place depuis le 21 avril : de 8h45 à 12h et de 12h30 à 15h15.