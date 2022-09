Fermeture temporaire du bureau de poste de Sainte-Marie pour travaux de modernisation

Le communiqué :



Afin de mieux servir ses clients, La Poste de La Réunion s’est lancée dans un vaste projet de modernisation de ses bureaux de poste.



A compter du 26 septembre, le bureau de poste de Sainte-Marie situé 6 rue de la République, 97438 Sainte-Marie se transforme.



Les travaux de modernisation dureront 3 mois. La réouverture est prévue pour le 13 décembre 2022.



Pendant les travaux, les clients pourront se rendre :



Pour retirer les courriers et colis avisés et tous types d'opérations



Au bureau de Poste de La Riviere Des Pluies situé 170, rue Roger Payet, 97438 Sainte-Marie.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00

Jeudi : 09h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00

Samedi : 8h00 – 12h00



Pour tous types d'opérations hors courriers et colis avisés



Au bureau de Poste de Sainte-Suzanne situé 1 rue Desprez, 97441 SainteSuzanne.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00

Jeudi : 09h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00

Samedi : 8h00 – 12h00



Ou au Bureau de Poste de La Grande Montée situé 7 rue des 2 Fontaines, 97438 Sainte-Marie.

Mardi, mercredi et vendredi : 8h00 – 12h00 Jeudi : 09h30 – 12h00

Samedi : 8h00 – 12h00 L



es distributeurs extérieurs seront accessibles durant toute la durée des travaux. Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr