Fermeture temporaire du bureau de poste de Saint-Leu pour travaux de modernisation

Le communiqué :



Afin de mieux servir ses clients, La Poste de La Réunion s’est lancée dans un vaste projet de modernisation de ses bureaux de poste.



A compter du 17 janvier, le bureau de poste de Saint-Leu (15 rue de la Compagnie des Indes – 97436 Saint-Leu) se transforme. Les travaux de modernisation dureront 3 mois.



La réouverture est prévue pour le 27 avril 2022.



Pendant les travaux, les clients pourront accéder à l’ensemble des services de La Poste au bureau de poste de Piton Saint-Leu situé 20 rue Adrien Lagourgue - 97424 Le Piton Saint Leu. Le lundi de 08H00 à 12H30, du mardi au vendredi de 08H00 à 12H30 et de 13H30 à 15H30 et le samedi de 08H00 à 11H30.



Les courriers et colis avisés seront à récupérer au centre courrier du Portail situé 27 rue cannes bambou 97424 Le Piton Saint-Leu. Du lundi au vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H00, le samedi de 08H00 à 11H00.



Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr