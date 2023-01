A la Une .. Fermeture nocturne de la RN2 à Saint-André

Des travaux sont programmés mardi et mercredi soir sur la RN2 de Saint-André enter La Balance et Paniandy. Par NP - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 12:29

Sur la RN2 à Saint André, pour permettre des travaux de pose de panneaux sur portiques dans le secteur de la Cressonnière, la circulation sera interdite dans les deux sens entre La Balance et Paniandy de 20h à 4h30 les nuits du mardi 17 et mercredi 18 janvier.



Une déviation sera mise en place par les RD48-1, RD48 et RD47.



La circulation des poids-lourds de plus de 19 tonnes est interdite sur cette déviation.