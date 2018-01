Fermeture exceptionnelle du parc akOatys suite au passage de Berguitta

Après avoir commencé sa 11ème saison avec une fréquentation record à la hausse de 30%, le parc akOatys situé à l’Etang-Salé-Les-Bains se voit contraint de fermer temporairement ses portes au public. Suite aux épisodes de fortes pluies qui ont concerné le sud de la Réunion ces derniers jours, le parc aquatique à thème a subi une inondation quasi-totale du site.



Les équipes sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour remettre les 15 000m2 et la dizaine d’attractions et d’activités du parc en état, afin de rouvrir ses portes au public dans des conditions optimales.



« Les dégâts causés et le temps nécessaire à l’évacuation de l’eau ne nous permettront pas d’ouvrir dans les prochains jours... Toute l’équipe est mobilisée afin de remettre le site en état le plus rapidement possible ! », précise le gérant du parc, Lionel Caro.



Le mois de janvier est celui où les nombreux fidèles profitent le plus du parc, en raison de son ouverture normalement prévue tout au long du mois. A cette époque, le parc reçoit en moyenne 1 000 réunionnais et touristes par jour, encadrés par la cinquantaine de salariés que le parc emploie durant l’été, d’octobre à mars.



« C’est habituellement la meilleure moitié de la saison. Nous devrions être prêts pour les week-ends de février et terminer en beauté lors des vacances de mars », conclut Lionel Caro.