Fermeture exceptionnelle du musée de Villèle

INFORMATION AUX VISITEURS En raison du chantier archéologique en cours et des préparatifs du GRAN 20 DESANM, le musée de Villèle et ses bâtiments annexes (cuisine, hôpital des esclaves et Chapelle Pointue) seront exceptionnellement fermés au public du jeudi 1er au dimanche 18 décembre inclus. La réouverture se fera le lundi 19 décembre à partir de 18h00.