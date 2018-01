Fermeture exceptionnelle des services préfectoraux ce jour et demain jeudi

La préfecture de La Réunion annonce que ce jour mercredi 24 janvier 2018, les points numériques permettant aux usagers d’effectuer les démarches en ligne (cartes nationales d'identité, passeports, certificats d'immatriculation et permis de conduire) seront exceptionnellement fermés au public à la préfecture de Saint-Denis.



Les points numériques situés dans les sous-préfectures de Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Pierre restent ouverts au public.



Demain jeudi 25 les services des sous-préfectures des arrondissements de Saint‑Pierre et Saint-Paul seront exceptionnellement fermés au public. Ce même jour, les services seront ouverts au public jusqu’à 9h30 à la sous-préfecture de Saint-Benoît et jusqu’à 10 h à la préfecture à Saint-Denis.