Fermeture exceptionnelle des services de la mairie ce jeudi 18 janvier à 13h

Compte tenu des conditions météorologiques qui se dégradent, les services de la mairie ont fermé leur porte exceptionnellement depuis 13h, ce jeudi 18 janvier. Seuls le personnel réquisitionné et les services d’astreinte seront opérationnels.



Sont notamment appelés à rester en poste les agents des services voirie, hydraulique, électricité, logistique, restauration scolaire ainsi que ceux du pôle développement durable et des services de la sécurité et la police.



Les centres d’hébergement accueillent d’ores et déjà le public. En cas d’urgence, contactez le 0262 45 43 45.



Les centres d’hébergement d’ores et déjà ouverts au public sont:



ECOLE MATERNELLE GRANDE FONTAINE – 175 chemin du Tour des Roches – 97460 Saint-Paul – 0262 35 16 42

ECOLE PRIMAIRE ADELE FERRAND-FLEURIMONT – 102 Lotissement Les Combavas – 97460 Saint-Paul – 0262 24 66 69

ECOLE ELEMENTAIRE EUGENE DAYOT- 23 rue Évariste de Parny 97460 Saint-Paul – 0262 22 67 73

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ALBANY – 37 rue du relais – 97423 Saint-Paul – 0262 44 42 94

ECOLE MATERNELLE CAROSSE – 19 rue des Vivanneaux – 97423 Saint-Paul – 0262 26 62 59

Ilet aux Orangers ouvert depuis mercredi soir.