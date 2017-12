Fermeture exceptionnelle des déchèteries les dimanches 24 et 31 décembre 2017

Les déchèteries et centres de propreté du TCO seront fermés :

► exceptionnellement les dimanches 24 et 31 décembre 2017 matins (veilles de jours fériés)

► et comme tous les jours fériés, les mercredi 20 décembre, lundi 25 décembre 2017 et lundi 1er janvier 2018 toute la journée.



Le TCO vous remercie de votre compréhension et vous souhaite de joyeuses fêtes !