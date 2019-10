Fermeture exceptionnelle de l’exposition Savanes

L’exposition Savanes : Nout’ liberté sous le vent fermera exceptionnellement plus tôt ce jeudi 17 octobre 2019. À 16 heures au lieu de 17h30. Le public est invité à faire preuve de compréhension.Pour rappel, cette expo reste visible gratuitement à la Maison Serveaux du mardi au vendredi, de 8 heures à 17h30 et le samedi, de 10 heures à 17h30. Et ce jusqu’à juillet 2020.