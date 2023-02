Fermeture du téléphérique Papang le mercredi 8 février après-midi

Le communiqué :



PAPANG a déjà transporté plus de 1.2M de voyageurs. PAPANG est un moyen de transport écologique, rapide et sûr.



Depuis depuis son ouverture en Mars 2022, il a enregistré plus de 1 294 000 voyages pour un public d’abonnés et de scolaires fréquentant les établissements qu’il dessert.



Ainsi en moyenne 5 500 voyages sont réalisés chaque jour de la semaine.



Une fermeture exceptionnelle pour une formation de secours.



La sureté de voyage et la sécurité de ses usagers étant une priorité, le téléphérique PAPANG doit en permanence répondre à un niveau d’exigence absolue.



C’est pourquoi, les équipes de secours de La Réunion mobilisables -SDIS, GRIMP, Raid, PGHM doivent en permanence s’entraîner et former ses coéquipiers à intervenir sur la ligne en cas d’incident.



Le mercredi 8 février 2023 à partir de 12h00, la ligne du téléphérique PAPANG sera interrompue pour permettre à ces équipes de réaliser une formation de secours pour évacuation du site.



Ces différentes simulations sont organisées sur site et s’effectueront sans la présence de voyageurs sur la ligne. Ils permettront aux différentes équipes et unités d’intervention de garder la maîtrise des procédures d’évacuation d’urgence de ce transport par câble situé en zone urbaine/ ville.



Les équipes techniques de la ligne téléphérique PAPANG donnent rendez-vous à ses usagers dès le lendemain -jeudi 9 février-, et se tiendront prêtes à les accueillir à nouveau, à partir de 06h00.



Durant cette fermeture exceptionnelle de ce mercredi 8 février 2023, les usagers de la ligne téléphérique sont invités dans l’après-midi à emprunter le réseau de bus CITALIS pour se déplacer sur le secteur.



Les informations concernant les horaires et les lignes de bus sont accessibles depuis le site internet : www.citalis.re