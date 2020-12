Fermeture du stade du centre-ville pour un cas de force majeure

Un contrôle des équipements techniques a mis en évidence un risque de chute des mâts d’éclairage. Par précaution, ils seront dans les prochains jours descendus afin de sécuriser le site notamment en ce début de saison cyclonique. Le démontage complet des mâts et de leurs socles se poursuivra durant le mois de janvier 2021.En attendant, les activités des clubs de football, de basket et de tennis sont transférées jusqu’au mois de février 2021 sur d’autres sites sportifs communaux.Jusqu’à nouvel ordre, le stade du centre-ville est donc formellement interdit d’accès.Nous mettons tout en œuvre pour réaliser dans les meilleurs délais les travaux de sécurisation pour pouvoir rouvrir le complexe du centre-ville.Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée à tous les pratiquants et comptons sur votre compréhension. Il en va de la sécurité de tous.