Fermeture du Parc du Colosse: Une association veut la suspension de l'arrêté municipal

L'arrêté de fermeture du Parc du Colosse signé par la commune de Saint-André suite aux dégradations occasionnées par la forte tempête tropicale Fakir était remis en cause cette après-midi par l'"Association de défense des commerçants et artisans du Parc du COLOSSE" au tribunal administratif de Saint-Denis.Un référé suspension a été déposé par l'association qui regroupe les commerçants du parc. Depuis le passage de Fakir, il n'y a pas eu de reprise d'activité pour les professionnels qui se retrouvent sans revenus . Deux requêtes seront demandées, la suspension de l'arrêté du Maire de la commune de Saint André en date du 9 mai 2018 sous la référence n°AG 282/2018 portant fermeture temporaire du Parc nautique du Colosse ainsi que l'attribution à l'Association la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Le tribunal devra décider suite à cette audience, si oui ou non, la commune de Saint-André a causé un préjudice par la reconduction de l'arrêté de fermeture en date du 9 mai 2018, prorogeant le texte du 25 avril 2018. Il sera également question de la non reconduction des AOT (Autorisation d'Occupation Temporaire) pour tous les commerçants du parc.La décision du tribunal sera connue ce vendredi.