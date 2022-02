Fermeture du Jardin de l'Etat

Le Département informe qu’au vu du bulletin météorologique pour les prochaines prévisions, le Jardin de l'Etat sera fermé à partir de ce mercredi 2 février.



La réouverture est prévue le samedi 5 février si les conditions le permettent et sous réserve d'une vérification préalable par les services.



Le Muséum restera accessible via le portillon Rue Poivre et un balisage du secteur sera effectué par les agents de sécurité.