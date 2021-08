A la Une . Fermeture du Belvédère du Trou de Fer, en forêt de Bélouve

Suite à un important affaissement, observé depuis hélicoptère, sous le belvédère du Trou de fer (forêt de Bélouve), ce dernier va être fermé, ce jour. Ce site, actuellement dangereux, est strictement interdit au public, et ce jusqu'à nouvel ordre. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 10:15

Ce constat a conduit à demander un arrêté préfectoral d'interdiction d'accès au belvédère. Ce dernier va être édité aujourd'hui par les services de la Préfecture.



Le risque d'éboulis est présent. Ce point de vue étant fortement fréquenté, il est nécessaire d'informer le public au plus vite.



Les agents de l'ONF sont déjà mobilisés pour fermer l'accès du site.



L'ONF et ses partenaires s'engagent à mener les actions nécessaires à la sécurisation, l'expertise et à la réouverture la plus rapide de ce site fort touristique.