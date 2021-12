Fermeture des piscines pour le mois de décembre : retrouvez toutes les dates !

Le service des sports vous informe des dates de fermeture des piscines municipales pour le mois de décembre :



– Front de Mer (Lisette-TALATE) : du jeudi 16 au mercredi 22 décembre inclus pour vidange et entretien

– Bois-de-Nèfles : Samedi 11 de 8h à 18h pour la compétition du club de Bois-de-Nèfles puis du jeudi 16 au mercredi 22 décembre inclus pour vidange et entretien

– Plateau Caillou (Josselyn-FLAHAUT) : samedi 18 décembre de 13h à 18h pour fête du club Vue Belle Natation puis du jeudi 23 décembre au dimanche 2 janvier inclus pour vidange et entretien

– À l’occasion de la Fèt Kaf, le lundi 20 décembre, les trois piscines municipales seront fermées.



Merci de votre compréhension.