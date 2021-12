Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Fermeture des piscines municipales pour vidange

Les piscines de la Ravine des Cabris et de Casabona seront fermées du 18 décembre 2021 au 9 janvier 2022 inclus pour procéder à une vidanges des bassins. Les horaires d'accès jusqu'au 17 décembre 2021 ont également été modifiés en raison de la pandémie de Covid-19.

PISCINE RAVINE DES CABRIS :



Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :

de 12h15 à 13h30 et de 16h30 à 17h30



Mercredi :

de 12h15 à 13h30



Samedi :

de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30



Dimanche :

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30



PISCINE CASABONA :



Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

de 12h15 à 13h30 et de 16h30 à 17h30



Mercredi :

Pas de public



Samedi - Dimanche :

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30





