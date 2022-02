Fermeture des maisons du don ce vendredi

Compte tenu que les conditions climatiques et de circulation peuvent être encore difficiles, l’Etablissement Français du Sang la Réunion Océan Indien vous informe que les maisons du don de St Denis et de St Pierre resteront fermées ce vendredi 4 février 2022.



Rappel : La collecte mobile prévue ce jour au Leclerc Le Tampon est reportée à une date ultérieure. Après un tel épisode cyclonique et du fait des annulations de collectes qu’il a engendrées, fragilisant les niveaux de réserves, il est nécessaire de se mobiliser.



Nous invitons les donneurs et la population à donner leur sang dès ce samedi 5 février :



OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES MAISONS DU DON DE ST DENIS ET DE ST PIERRE CE SAMEDI 5 FEVRIER :

DE 8H00 A 15H00

- EFS ST DENIS CHU BELLEPIERRE

- EFS ST PIERRE 58 RUE SUFFREN



INFOS PRATIQUES



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité, et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92



PAS DE PASS SANITAIRE



Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes, dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.