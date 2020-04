La grande Une Fermeture des magasins, centres commerciaux et camions-bar à 19h

La préfecture décide ce jeudi soir de durcir les restrictions dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus :



Malgré les mesures de confinement applicables à La Réunion depuis le 16 mars, des regroupements de personnes consommant de l’alcool aux abords des magasins et des centres commerciaux et un usage détourné des autorisations dérogatoires de déplacement ont été constatés. Jacques Billant, préfet de La Réunion a décidé par arrêté du 9 avril, de la fermeture des magasins et des centres commerciaux chaque jour à partir de 19h à compter de demain.



Jusqu’au 15 avril, les magasins et les centres commerciaux seront donc fermés à partir de 19h, tous les jours. Cette interdiction concerne également les commerces de vente à emporter et de ventes ambulantes tenus par des entreprises ou des particuliers (food trucks, camion pizza...)



Le non respect de fermeture est passible d’une amende de 135€. Les forces de l’ordre veilleront à l’application stricte de cette décision.



Les restaurants et les traiteurs peuvent maintenir leurs activités de livraison de nourriture aux particuliers. Nicolas Payet Lu 4445 fois