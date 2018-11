Fermeture des équipements sportifs et culturels municipaux jusqu’à nouvel ordre

Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, informe les usagers que tous les équipements sportifs municipaux, (terrains, piscines, stades, gymnases…) et culturels (médiathèques et bibliothèques) sont fermés à compter de 14h ce jeudi 29 novembre 2018 et ce jusqu’à nouvel ordre.



Par ailleurs, La Maison de la Santé, Les Cases, les salles polyvalentes, Les Maisons pour Tous sont fermés jusqu’à nouvel ordre également.