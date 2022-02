Cyclone - Batsirai Fermeture des centres de vaccination et de dépistage, et annulation de l’opération de vaccination à St-Joseph ce vendredi

Communiqué de l'ARS : Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 06:11

Au vu de l’évolution de la situation météorologique due au cyclone Batsirai, les 7 centres de vaccination de l’île resteront fermés ce vendredi 4 février toute la journée.



De même, l’opération de vaccination prévue ce vendredi à Saint-Joseph (Langevin) est annulée.



Une reprise de l’activité pourra être envisagée dès le 5 février en fonction de l’évolution de la situation.



Les personnes ayant pris rendez-vous pour se faire vacciner pourront se présenter dans les centres dès leur réouverture sans rendez-vous.



Les centres de dépistage Covid-19 de Saint-Denis (Nordev), de la Saline les Hauts à Saint-Paul, de Saint-Pierre (Mahavel) et celui situé à l’aéroport Roland Garros n’ouvriront pas ce vendredi 4 février matin. Leur réouverture éventuelle dans la journée sera décidée dans la matinée.