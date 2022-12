Santé Fermeture des cabinets libéraux : le SML donne des précisions

Quelques jours après avoir lancé son appel à la grève, le syndicat des médecins libéraux (SML) vient donner des précisions sur les modalités de la mobilisation attendue des cabinets libéraux. Par LG - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 13:28





Devant le cynisme de politiques qui après avoir mis sciemment nos vies en danger pendant le COVID refusent de valoriser nos honoraires à hauteur de la moyenne Européenne,



Le SML appelle à la fermeture des cabinets libéraux du 24/12 au 05/01/23 inclus et appelle à la grève des gardes durant cette période.



Le SML demande cependant aux médecins de ne pas s’opposer aux réquisitions



Le SML sera présent à la manifestation du 5 janvier 2023 à Paris et incite tous les médecins à y participer.



La principale revendication du SML porte sur la juste revalorisation des honoraires médicaux.



Libre aux professions non compétentes en médecine qui entendent remplacer les médecins d’en profiter pour faire leur galop d’essai.



Les médecins libéraux, outrés du peu de cas fait de leurs immenses efforts pour tenir à bout de bras le système de santé volontairement détruit par des politiques iniques, passeront cette année les fêtes de fin d’année en famille : un repos bien mérité au regard de leur travail habituel de 55 à 70 heures par semaine, grevées d’une insupportable surcharge administrative.



SUR LE SUJET :



