Fermeture des Centres d'Information et d'Orientation : Mobilisation devant le Rectorat

Ce mardi 5 juin, les PSY-EN se mobilisent devant le Rectorat dans le cadre de la lutte contre le projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel". Ce projet prévoit entre autre, la fermeture des Centres d'Information et d'Orientation (CIO).



Une vingtaine de personnes sont mobilisées depuis 8h30. Un stand d'information a par ailleurs été mis en place. "C'est un service public d'orientation qui va disparaître laissant la place à la régionalisation de l'information. Le public reçu au CIO n'aura plus accès à cette information objective et gratuite", déplore le collectif des PSY-EN et administratifs des CIO de la Réunion.



Le collectif s'inquiète par ailleurs : La Région devrait reprendre ce service avec des emplois à la clé. Problème, ces emplois ne seraient pas proposés en fonction des orientations des jeunes, mais en fonction des besoins économiques.



Autre source d'inquiétude, des centres privés sont en train de voir le jour. Des centres qui proposeraient des bilans d'orientation payants, "entre 300 et 700 euros". Pour le collectif, ce sont encore les jeunes avec moins de moyens ou descolarisés qui seront laissés pour compte.



Les manifestants ont été reçus par le Rectorat dans la matinée. Ce dernier indique que la loi n'a pas encore été votée et que les négociations avec la Région n'ont pas encore été entamées.



Une réponse qui n'a pas convaincu le collectif qui souhaite entreprendre d'autres actions.



Stéphanie Dijoux et Ingrid Bonmalais, psychologues de l'Éducation nationale: