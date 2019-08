A la Une . Fermeture de trésoreries publiques: Le directeur régional parle d'une "offre de service nouvelle"





Alors que sept trésoreries publiques devraient fermer à La Réunion , selon les informations diffusées par erreur sur le site de la DGFP ce samedi, le directeur régional s'exprime ce lundi."La direction générale des Finances publiques (DGFiP) (...) a engagé une démarche visant à faire bénéficier nos concitoyens d'un service public plus proche d'eux et plus efficace", veut-il rassurer alors que la nouvelle a suscité l'inquiétude et l'indignation des syndicats. "Il s'agit d'apporter une offre de service nouvelle (présence 'au bon moment ') en augmentant l'accueil de proximité pour nos usagers et le service de conseil aux collectivités. Une attention toute particulière sera portée aux usagers qui sont peu familiers ou éloignés des outils numériques, tout en poursuivant la modernisation des services publics".Le directeur régional affirme que la direction régionale des finances publiques a engagé une première réflexion en ce sens. "Le fruit de cette réflexion sera prochainement soumis à une large concertation avec les élus, les agents, les organisations syndicales pour bien tenir compte de l'environnement géographique qui structure fortement le besoin de proximité dans notre département".Selon Gilles Deshayes, cette réflexion collective "permettra de construire le nouveau réseau de proximité des finances publiques" et ainsi d'"augmenter le nombre de communes dans lesquelles les services de la DGFiP seront proposés aux usagers". Et de conclure : "Toutes les communes du département où est actuellement implanté un centre des Finances publiques continueront bien entendu à disposer d'un accueil des usagers réalisé par des agents des Finances publiques".De leur côté, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. "Nous savons déjà que ce seront des coquilles vides sans agents de la DRFIP", alertaient-ils ce dimanche, dénonçant"une dégradation sans précédent du service public des Finances Publiques avec pour seul but de supprimer des emplois et bloquer l'accès [aux] services".





