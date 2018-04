Fermeture de tous les établissements scolaires et des crèches ce mardi

Conformément à la décision du Préfet Amaury de Saint-Quentin, en prévision du passage de la dépression tropicale Fakir et d’une sévère dégradation du temps, l’ensemble des établissements scolaires de Saint-Paul (écoles maternelles, primaires, élémentaires, les collèges et lycées) mais également les crèches seront fermés.



Ce mardi 24 avril 2018



Le maire, Joseph Sinimalé invite l’ensemble des administrés à la plus grande vigilance et à se tenir informés sur toute évolution de la situation.