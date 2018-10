Fermeture de la rue Mangalon, le réseau Kar’ouest perturbé

Par conséquent, merci de prendre en compte les modifications concernant les lignes 8 ce lundi 8 octobre 2018 :



- Dans le sens Sud > Nord : Toutes les lignes 8 sont déviées par la Chaussée Royale vers la rue Général de Gaulle.

- Dans le sens Nord > Sud : Passage des lignes 8 par la rue de Paris.

- Arrêt non desservi : « Boutique en paille », dans le sens Nord > Sud

- Arrêts les plus proches : « La Butte » et « Gare routière de Saint-Paul »