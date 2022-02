A la Une .. Fermeture de la route du littoral : Car jaune met des navettes en place

Avec la fermeture de la route du littoral, Car jaune annonce la mise en place de navettes par la route de la montagne. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 07:43

Le communiqué :



Suite à la fermeture de la Route du Littoral, des navettes seront mises en place par la RD 41 Route de la Montagne entre St-Denis et le Port.



Au départ de la Gare Routière de St-Denis vers le Pôle d'Echanges du Port :

06:00 - 07:00 - 08:00 - 09:00 -10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00



Au départ du Pôle d'Echanges du Port vers la Gare Routière de St-Denis :

06:00 - 07:00 - 08:00 - 09:00 -10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00



Des retards seront à prévoir sur la ligne T. La ligne ZO sera effectuée par la Route des Plaines. Les lignes O1/O2/O3 et O4 auront pour terminus et pour départ le Pôle d'Echanges du Port.



