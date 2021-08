A la Une . Fermeture de la piste de la Rivière des Galets

En raison des conditions climatiques de ces derniers jours, et plus particulièrement de la vigilance vents/pluies/orages, la mairie de La Possession annonce la fermeture temporaire de la piste de la Rivière des Galets. Par GD - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 09:22

Le communiqué :

La ville informe les habitants que la piste de la Rivière des Galets est temporairement fermée suite aux intempéries de ces derniers jours et à la montée des eaux sur la piste. Pour des raisons de sécurité, la ville compte sur votre compréhension et votre coopération en adaptant l’itinéraire lors de vos déplacements en direction ou en provenance des îlets.



La ville informera la population de la réouverture de la piste quand celle-ci sera de nouveau praticable.