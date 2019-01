Fermeture de la piscine de Plateau Caillou le 27 janvier 2019

Le centre nautique de Plateau Caillou sera fermé le dimanche 27 janvier 2019 de 8 heures à 18 heures pour la compétition “challenge 4”. La ville de Saint-Paul invite les usagers à faire preuve de votre compréhension.Horaire d’ouverture, contact téléphonique, date d’entretien… Une rubrique en ligne, consacrée aux équipements sportifs, existe sur le site internet de la ville de Saint-Paul. Le moyen pour vous de tout connaître sur les piscines de la commune.Cliquez sur ce lien afin de découvrir les actualités liées à ce sujet. Il s’agit d’une rubrique mise à jour chaque semaine. Le but ? Vous fournir des informations pratiques et actualisées.Sur la page Facebook de la ville, vous êtes en effet plusieurs centaines à nous poser des questions sur les dates et les heures auxquelles fonctionnent les piscines où leur numéro de téléphone. Vous aurez désormais la réponse à toutes vos interrogations.N’hésitez pas non plus à suivre régulièrement l’actualité de la ville en vous connectant au site et à la page Facebook de Saint-Paul.