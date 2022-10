Fermeture de la branche professionnelle de l'EMA : Les précisions de la Région Réunion

Notre communiqué en date du mardi 18 octobre relatif à l’École des Musiques Actuelles de La Réunion a pu entraîner un certain quiproquo et nous nous en excusons.



Merci de bien noter que seule la branche formation professionnelle de l’EMA fait l’objet d’une fermeture mais que l’entreprise poursuit ses autres activités.



La Région Réunion réitère ici son soutien à l’EMA et renouvelle son appel à l’implication de tous les acteurs publics en faveur de l’enseignement des musiques actuelles à La Réunion.