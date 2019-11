Fermeture de la RN1A entre le jardin d’Eden et Bruniquel

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) annonce une fermeture de la Route nationale 1A (RN1A) entre le rond-point Bruniquel et celui du jardin d’Eden à partir de ce lundi 18 novembre jusqu’au jeudi 19 décembre 2019 inclus.



Objectif : effectuer les travaux de protection contre les inondations sur le secteur de l’Hermitage-Bruniquel. L’accès à la STEP sera maintenu. Pendant cette période, la circulation sera déviée par le chemin Bruniquel.



À noter que le Chemin Bruniquel devra être fermé pendant trois jours afin de rétablir les réseaux et procéder à la mise en œuvre des enrobés définitifs.



Les trois jours concernés seraient le 20 novembre (raccordement eau potable), le 22 novembre (raccordement EDF) et le 29 novembre (enrobés définitifs). Durant ces trois jours, la circulation sera déviée par la route du Trou d’eau.



Le 2 décembre, des alternats sont prévus pour que l’entreprise puisse procéder à la mise en place de la signalisation sur le Chemin Bruniquel.



Le TCO s’excuse auprès des usagers de la gêne occasionnée pendant ces travaux.