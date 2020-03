Fermeture de l'aéroport de Mayotte, les liaisons suspendues

A compter de ce samedi 28 mars, toutes les liaisons de et vers Mayotte sont suspendues. L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre.



"Vers Mayotte, la situation sanitaire impose des restrictions lourdes", explique Air Austral dans un communiqué publié ce samedi. "Aucun déplacement en dehors de ceux autorisés par le Préfet , les malades et les professionnels de santé, ne pourront être effectués".



La compagnie doit ainsi suspendre dès ce samedi ses liaisons Mayotte/Réunion et Mayotte/Paris et procéder en conséquence à l’annulation immédiate de tous les vols prévus.



Lorsque cela est possible Air Austral recommande vivement à sa clientèle "de procéder au report de son voyage bénéficiant des mesures commerciales largement assouplies qu’elle a pu mettre en place". Elle précise : "Tous les passagers concernés par ces annulations imposées ne pourront être transportés. Ils se verront proposer par Air Austral une mise en avoir automatique d’une valeur équivalente à la valeur initiale de leur billet et remboursable au bout de 1 an en cas de non utilisation."