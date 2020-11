Rubrique sponsorisée Fermeture au public de la route forestière Timour

En raison des incendies en cours au Maïdo, pour des raisons de sécurité et pour permettre une meilleure gestion du sinistre, nous vous informons de la fermeture au public, de la route forestière Timour. Publié le Jeudi 12 Novembre 2020

L’accès est réservé uniquement aux personnels de secours et de sécurité, à l’ONF ainsi qu’aux riverains (éleveurs).



Le Maire et son Conseil municipal en appellent au civisme de tous, pour le bon déroulement des opérations en cours et apportent leur soutien aux équipes mobilisées sur place depuis plusieurs jours.



