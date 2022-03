A la Une .. Fermée à cause du cyclone, la SPL OPE facture quand même la journée aux parents

Les parents d’élèves faisant garder leurs enfants par la SPL OPE ont découvert que 4 mercredis leur avaient été facturés durant le mois de février. Pourtant, le mercredi 2 février, l’île était en alerte orange et l’établissement ne pouvait accueillir les enfants. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 12:33





Chantal explique que, normalement, le paiement est forfaitaire et ne prend en compte que les jours où l’enfant ne peut être reçu par l’établissement. C’est pourquoi elle a payé pour 3 mercredis en décembre et un seul en janvier.



En recevant sa facture pour le mois de février, Chantal a eu la mauvaise surprise de voir que 4 mercredis de garde lui étaient facturés. En effet, le mercredi 2 février,



"Ce jour-là, je suis passé devant le centre et j’ai vu qu’il était ouvert. Je me suis arrêtée pour demander s’ils accueillaient les enfants, mais ce n’était pas le cas. C’était juste les agents qui devaient venir travailler. Mais ça veut dire quoi ? Qu’on doit payer leur journée de travail même s’ils n’ont pas gardé les enfants?", s'interroge-t-elle.



Bien que le paiement soit dorénavant entièrement numérique, Chantal assure qu'elle ira payer le mois de mars en chèque où elle déduira ce fameux 2 février. Contactée lundi, la gouvernance de la SPL n'a pas encore répondu à nos sollicitations.





