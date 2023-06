A la Une . "Fenwar", de la compagnie Aberash ce samedi 24 juin au théâtre Lucet-Langenier

La nuit, le réel se dissout en rêves ou en cauchemars. Se construit alors un univers étrange que la Compagnie Aberash ouvre à nos regards. L’espace se déploie et se démultiplie en formes sombres projetées selon des échelles et des perspectives diverses. Par NP - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 15:18





Le jeu des marionnettes et le théâtre d’ombres pulvérisent les repères scéniques et piègent notre raison. Le Beau se double de périls insoupçonnés ; il dérange, interroge ; tout se mêle et s’emmêle en un spectacle de vérité et d’illusion.



À ne pas manquer.



Lien billetterie :



- Création du texte, inspiré de la récolte de rêves et cauchemars auprès des adolescent·e·s réunionnais·e·s : Marcelino Méduse

- Mise en scène et interprétation : Mathilde Bigan et Tahaa Lopez

- Regard extérieur : Marjorie Currenti

- Assistanat à la mise en scène : Camille Kolski

- Construction des marionnettes : Olivier Le Roux et Tahaa Lopez

- Construction de la scénographie: Anne-Laure Jullian de la Fuente

- Création lumière : Pierre-Armand Malet

- Création musicale : Marie Lanfroy et Jonathan Itéma (Saodaj) Un monde fantomatique se dessine, s’élabore et se métamorphose, qui capte notre imaginaire et nous entraîne dans les méandres de l’inconnu comme de l’inconscient. A travers l’aventure de deux jeunes filles en quête d’elles-mêmes, nous plongeons dans un espace onirique aux contours fabuleux et vivons hors du temps une extraordinaire immersion esthétique et poétique.Le jeu des marionnettes et le théâtre d’ombres pulvérisent les repères scéniques et piègent notre raison. Le Beau se double de périls insoupçonnés ; il dérange, interroge ; tout se mêle et s’emmêle en un spectacle de vérité et d’illusion.À ne pas manquer.Lien billetterie : https://billetterie.monticket.re/awprod/MTIPP/AWCategories.aspx?S=1&INS=MTI&CAT=7110&SEA=11825&LNG=FR - Création du texte, inspiré de la récolte de rêves et cauchemars auprès des adolescent·e·s réunionnais·e·s : Marcelino Méduse- Mise en scène et interprétation : Mathilde Bigan et Tahaa Lopez- Regard extérieur : Marjorie Currenti- Assistanat à la mise en scène : Camille Kolski- Construction des marionnettes : Olivier Le Roux et Tahaa Lopez- Construction de la scénographie: Anne-Laure Jullian de la Fuente- Création lumière : Pierre-Armand Malet- Création musicale : Marie Lanfroy et Jonathan Itéma (Saodaj)